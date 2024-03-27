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BBC

لأول مرة.. سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون

04:26 م الأربعاء 27 مارس 2024

رومي القحطاني

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(مصراوي)

انضمت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في المكسيك سبتمبر القادم.

وتعد رومي وهي صانعة محتوى أول سعودية تشارك في هذه المسابقة.

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وأعلنت رومي البالغة من العمر 27 عامًا ترشحها عبر حسابها على إنستجرام قائلة " "‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية".

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وشاركت رومي باسم السعودية في عدد من المسابقات العالمية منها ملكة جمال العرب للسلام وملكة جمال أوروبا وملكة جمال وحدة العربية وملكة جمال آسيا وملكة جمال الشرق الأوسط.

رومي القحطاني ملكة جمال الكون المكسيك السعودية

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