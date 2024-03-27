دبلوماسي أوكراني يرفض مزاعم تورط بلاده في هجوم موسكو

شخصًا على الأقل بـ"السخيفة".

وقال ماكييف "نعم أستبعد هذا"، وذلك لإذاعة دويتشلاند فونك العامة صباح اليوم الأربعاء، مضيفا أن هذه "مزاعم سخيفة".

وتابع أن روسيا تحاول اتهام أوكرانيا بالإرهاب لصرف الانتباه عن الإرهاب الروسي.

وقتل 139 شخصا على الأقل وأصيب نحو مئتين آخرين في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية عندما فتح أربعة مسلحين النار في قاعة كروكوس سيتي للموسيقى.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في موسكو في مناسبات عدة.

وعارض ماكييف في المقابلة أيضا التصريحات الصادرة عن زعيم الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية رولف موتزينيش بشأن "تجميد" الحرب. وأشار السفير إلى الكثير من جولات المفاوضات مع روسيا منذ 2014 والتي شاركت فيها ألمانيا. وقال ماكييف "لم يؤد هذا التجميد سوى إلى حرب ضخمة مستعرة في أوروبا اليوم".