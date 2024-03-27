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BBC

دوي انفجارات بمستشفى "غزة الأوروبي" شرق خان يونس

12:13 ص الأربعاء 27 مارس 2024

محيط مستشفى غزة الأوروبي

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مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات قوية في مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش استهدف مواقع لحزب الله في عمق جنوب لبنان، زاعما القبض على العشرات من نشطاء حماس والجهاد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح أن القتال ما يزال دائرا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، لافتا إلى أن عملياتهم في مستشفى الشفاء تستهدف "المخربين فقط"، وفق ادعاءاته.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفعل كل ما وسعنا سواء على الأرض أو عبر المفاوضات من أجل تحرير الأسرى".

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة مستشفى غزة الأوروبي

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رمضانك مصراوي

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