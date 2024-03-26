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BBC

جيش الاحتلال: القتال ما يزال دائرًا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه

09:03 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مجمع الشفاء الطبي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش استهدف مواقع لحزب الله في عمق جنوب لبنان، زاعما القبض على العشرات من نشطاء حماس والجهاد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح أن القتال ما يزال دائرا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، لافتا إلى أن عملياتهم في مستشفى الشفاء تستهدف "المخربين فقط"، وفق ادعاءاته.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفعل كل ما وسعنا سواء على الأرض أو عبر المفاوضات من أجل تحرير الأسرى".

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة المفاوضات من أجل تحرير الأسر طوفان الأقصى حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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