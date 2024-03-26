"إسرائيل هيوم" تشرح كيف فاجأت الولايات المتحدة إسرائيل على حين غرة

تل أبيب - (بي بي سي)

حاولت وسائل إعلام إسرائيلية، شرح أبعاد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وتناولت صحيفة "إسرائيل هيوم" وتحت عنوان "كيف فاجأت الولايات المتحدة إسرائيل على حين غرة؟" ما كان يجري في الساعات الأخيرة قبل التصويت في مجلس الأمن، تقول "محادثات سرية، ضغوط دبلوماسية، وتوترات متزايدة، هكذا كانت الساعات التي سبقت الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول صياغة نص قرار مجلس الأمن، وتضمنت محادثات على كافة المستويات بين البلدين".

المقال الذي نشرته "إسرائيل هيوم" للكاتبة والمحللة شيريت أفيتان كوهين، يقول "حاولت إسرائيل في البداية العمل مع الولايات المتحدة لتخفيف صياغة القرار، لكن عندما فشلت في ذلك، حاولت إسرائيل إقناع البيت الأبيض باستخدام حق النقض، وعندما لم ينجح ذلك، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات قاسية ضد الولايات المتحدة، مما جعل الأزمة علنية"، بحسب كوهين.

وتنقل كوهين التسريبات التي حصلت عليها صحيفة إسرائيل هيوم قبيل التصويت، والتي توّضح بأن "محادثات جرت خلال الليل بين الوزير رون ديرمر وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، وبين سفير الأمم المتحدة جلعاد إردان ونظيرته السفيرة ليندا توماس غرينفيلد. وعلى الرغم من نجاح الولايات المتحدة في هذه المحادثات لتخفيف المسودة الأصلية للقرار، إلا أنه في النتيجة تم دمج إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في بند واحد، كذلك خلا القرار من إدانة حركة حماس بعد شنّ هجمات 7 أكتوبر".

"هذه الأمور دفعت إسرائيل إلى المطالبة في الساعات الأخيرة بأن يستخدم صديقها العظيم حق النقض ضد المقترح، في إشارة للولايات المتحدة"، وفق الكاتبة.

"ولكن بعد ذلك سمع مسؤولون إسرائيليون كبار للمرة الأولى أن أعلى المستويات في البيت الأبيض يصرون هذه المرة على عدم استخدام حق النقض، وهو ما فاجأ إسرائيل، التي تعتبر القرار بأنه يشكل خطرًا كبيراً، لأن تفسيراته واسعة وقد تتسبب بإشكالية كبرى لإسرائيل"، بحسب ما ذكرت الكاتبة كوهين.

وفي صحيفة جيروسالم بوست، نشرت الباحثة والأكاديمية سوزان هاتيس رولف، وهي عضو سابق في الكنيست الإسرائيلي، مقالاً بعنوان "عزلة إسرائيل تتزايد، والحلول ساذجة في ظل الحكومة الحالية".

تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى ما نشرته مجلة الإيكونوميست يوم السبت الماضي على غلافها، إذ وضعت على غلافها عنواناً مفاده أن "إسرائيل وحدها". وتشير رولف إلى أن الأسابيع اللاحقة لهجوم 7 أكتوبر حملت دعماً ملحوظاً من زعماء العالم لإسرائيل، و"برروا ردّ فعلها العسكري القوي والذي يتضمن توجيه ضربة عسكرية وإدارية مميتة لحماس، فيما ذهبت الإدارة الأمريكية لما هو أبعد من ذلك، ووعدت بتزويد إسرائيل بكل الأسلحة والذخائر التي تحتاجها، بالإضافة إلى نقل حاملة طائرات وقوات أمريكية إلى المنطقة".

لكن بموازاة ذلك، أصرت الإدارة الأمريكية على أن تبدأ إسرائيل بالتخطيط لليوم التالي، وتقديم خطة واضحة وقابلة للتطبيق للقتال، مع الحد الأدنى من الخسائر في صفوف المدنيين. وهو ما رفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكانت النتيجة تدميراً هائلاً وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والنازحين، ورفضاً لدخول المساعدات، والإعلان عن نية دخول رفح بغض النظر عن موقف حلفائها، وفق رولف.

وأمام هذا، بدأ أنصار إسرائيل السابقون يهددونها بفرض عقوبات، خاصة في مجال مبيعات الأسلحة والذخائر، وتدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة، فيما ترى الكاتبة إن "ما تحتاج إليه إسرائيل حتى تتمكن من عكس عزلتها المتنامية هو تغيير أساسي في العقلية، وهو التغيير الذي لا يمكن أن ينجم إلا عبر تغيير الحكومة الإسرائيلية".