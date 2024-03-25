بولندا تخطر الناتو بانتهاك مجالها الجوي بصاروخ روسي



وارسو (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية في وارسو مساء اليوم الاثنين، إن بولندا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ناقشا مسألة اتخاذ إجراءات وقائية محتملة، بعد انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز روسي على ما يبدو.

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي تحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بشأن إمكانية تعزيز أمن المجال الجوي البولندي وحلف الناتو.

وأبلغ سيكورسكي أمين عام حلف الناتو بتفاصيل الحادث الذي وقع أمس الأحد وكذلك الإجراءات التي تلت ذلك.

ووفقا لهيئة الأركان العامة للجيش البولندي، دخل صاروخ روسي المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة في وقت مبكر من صباح الأحد بينما كان في طريقه إلى غرب أوكرانيا. وكان الصاروخ في المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوزردوف لمدة 39 ثانية.

ووصفت الوزارة الحادث بأنه: "حالة أخرى تهدد فيها تصرفات روسيا، التي تواصل عدوانها غير المبرر والوحشي ضد أوكرانيا، أمن الدول الأعضاء في الناتو".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية اليوم الاثنين، إن السفير الروسي لدى بولندا لم يتقدم للوزارة بعد استدعائه بشأن انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز روسي على ما يبدو.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) إن السفير لم يحضر في الموعد اليوم الاثنين، مضيفا أن مذكرة دبلوماسية تطالب بتفسير ذلك سيتم إيصالها لوزارة الخارجية الروسية بوسائل أخرى.

واستطرد المتحدث، "نتساءل عما إذا كان السفير يتبع تعليمات وزارة الخارجية في موسكو وما إذا كان في وضع يسمح له بتمثيل مصالح الاتحاد الروسي في وارسو بشكل صحيح" مشيرا إلى الاتفاقات الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية.

ودعا وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس إلى إرسال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن جميع صواريخها أو طائراتها المسيرة الموجودة في المجال الجوي لحلف الناتو سيتم إسقاطها.