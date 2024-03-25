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BBC

حماس تحمّل نتنياهو وحكومته مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن

11:23 م الإثنين 25 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "أبلغت الحركة الإخوة الوسطاء قبل قليل، تمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها في الـ14 من مارس".

وأضافت "حماس" في بيان لها، أن "رد الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا، وهي وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

وجددت حماس التأكيد أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن.

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رمضانك مصراوي

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