القضاء الروسي يأمر بحبس مشتبه بهم آخرين على ذمة المحاكمة في هجوم موسكو



موسكو (د ب أ)

أمر القضاء الروسي بحبس ثلاثة مشتبه بهم آخرين على ذمة المحاكمة، وذلك عقب الهجوم الارهابي على قاعة حفلات موسيقية في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، الذي خلف أكثر من 100 قتيل على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن محكمة منطقة باسماني بالعاصمة الروسية أصدرت الأمر بعد ظهر اليوم الاثنين وبالتالي يصل إجمالي عدد المشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي إلى سبعة، من بينهم أربعة مسلحين مشتبه بهم.

كان قد تم القبض على 11 شخصا مشتبه به بعد الهجوم الذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

وسبق مثول الجناة الأربعة الرئيسيين المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق مساء أمس الأحد. وبدت على أجسادهم إصابات دالة على تعرضهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن الروسية.

يذكر أنه في الهجوم قام أربعة رجال بفتح النار على رواد الحفل الموسيقي بقاعة الاحتفالات الموسيقية في مدينة كروكوس ثم أشعلوا النار في القاعة.

وزعم تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي (داعش) المسؤولية عن الهجوم في عدة مناسبات، لكن السلطات الروسية لم تعقب بعد على ذلك الزعم الذي يعتبره الخبراء وسلطات الأمن ذا موثوقية.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى احتمال صلة أوكرانيا بالهجوم دون تقديم دليل، وهي اتهامات سرعان ما رفضتها كييف.