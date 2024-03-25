الحكومة الألمانية تعلن عن دعم أونروا بـ 45 مليون يورو للعمل الإقليمي



برلين (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 45 مليون يورو.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية ووزارة التعاون التنموي الألمانية في برلين اليوم الاثنين، أن هذه الأموال سيتم توفيرها للعمل الإقليمي للمنظمة الأممية في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وأشارت الوزارتان إلى أن هذه الإسهامات تأتي كجزء من الدعم الإقليمي المنتظم المخصص للأونروا.

وبحسب وزارة الخارجية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان دعم الأونروا المجمد لقطاع غزة سيتم استئنافه، ولفتت الوزارة إلى أن عملية المراجعة في هذا الشأن لا تزال جارية.

وتسهم وزارة الخارجية بـ 23 مليون يورو في هذه الدفعة المقدمة (45 مليون يورو) فيما تسهم وزارة التعاون بـ 22 مليون يورو. ومن المنتظر أن يتم تخصيص 15 مليون يورو للخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان، و7 مليون يورو لبرنامج "النقد مقابل العمل" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك حسبما أوضحت الوزارتان.

وتمول وزارة الخارجية مساعدات للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا بالإضافة إلى مساعدات المواد الغذائية في الضفة الغربية.

كانت إسرائيل اتهمت أكثر من عشرة موظفين من منظمة الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وعلى إثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلاتها للمنظمة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وهما أكبر مانحتين للمنظمة الأممية.