الإفراج عن 700 أسير فلسطيني.. أنباء عن اقتراب صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس

وكالات

خلال الساعات الماضية بدأت مرحلة جديدة في التفاوض بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بشأن صفقة جديدة لتبادل أسرى بين الاحتلال والحركة، ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد، فإنّ إسرائيل وافقت على إطلاق سراح نحو 700 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن 40 أسيرًا في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصدر قوله، إن حكومة نتنياهو وافقت على إطلاق سراح نحو 700 أسير أمني فلسطيني منهم نحو 100 من المحكومة عليهم بالمؤبدات، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، في حين أن اجتماع باريس كان قد توصل لاتفاق على إخلاء سبيل 400 أسير فلسطيني مقابل الـ40 أسير إسرائيلي.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل تدرس أيضاً اقتراحاً يتم بموجبه إطلاق سراح سبعة سجناء أمنيين من المحكوم عليهم بالمؤبد مقابل كل جندية إسرائيلية تطلق حماس سراحها.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بناء على ذلك لن يكون لإسرائيل الحق في الاعتراض على الأسماء التي ستطالب بها الحركة. بينما يتم إطلاق سراح المزيد من السجناء الأمنيين مقابل كل جندية في حال مُنحت إسرائيل حق الاعتراض على الأسماء.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ هناك اتفاقاً على فكرة إطلاق سراح 40 إسرائيلياً وعلى أيام التهدئة، وهي ستة أسابيع؛ لكن الخلافات حتى الآن تدور حول هوية الفلسطينيين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم ، وكذلك موضوع عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، والذي تضغط أمريكا على إسرائيل بشأنه.