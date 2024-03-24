"داعش" ينشر مقطع فيديو لهجوم موسكو

موسكو (د ب أ)

نشر تنظيم "داعش" مقطع فيديو للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.

ونشرت وكالة أعماق الناطقة بلسان التنظيم المتطرف مقطع فيديو مدته 90 ثانية تقريبا اليوم الأحد، يقال إنه يظهر المهاجمين في مكان الهجوم. ورافق مقطع الفيديو عناوين باللغة العربية مكتوب عليها "مشاهد حصرية" من "الهجمات الدموية على المسيحيين".

وفي البداية، شوهد رجل مدجج بالسلاح يحمل بندقية هجومية يطلق النار على ممر به العديد من الجثث الهامدة ملقاة بالفعل على الأرض. ثم تنتقل الكاميرا إلى أحد الإرهابيين المشتبه بهم، الذي يطعن شخصا على الأرض بسكين.

ثم يعبر أربعة رجال منطقة مهجورة في مركز المناسبات في قاعة مدينة كروكوس. وأصوات الجناة المشتبه بهم تم التشويش عليها .

ووفقا للعناوين العربية ، يقول أحد الأشخاص: "اقتلهم بلا رحمة" و "جئنا في سبيل الله".

ووفقا للسلطات الروسية، اقتحم أربعة رجال قاعة الحفلات الموسيقية مساء أمس الأول الجمعة وفتحوا النار. كما أمكن سماع دوي انفجارات، وشب حريق كبير بالمبنى.

وبحلول اليوم الأحد، ارتفع العدد الرسمي للقتلى في الهجوم إلى 137. وبعد وقت قصير من الهجوم، أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.