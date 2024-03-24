نائبة الرئيس الأمريكي ترفض مزاعم بوتين بتورط أوكرانيا في هجوم موسكو

نيويورك - (د ب أ)

رفضت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس مزاعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا متورطة في الهجوم الدموي الذي وقع أمس الأول الجمعة، في موسكو.

وسألت راشيل سكوت، مراسلة شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية في الكونجرس الأمريكي، هاريس ، في مقابلة أمس السبت، عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها أدلة تدعم اتهامات بوتين، طبقا لما ذكرته الشبكة الأمريكية اليوم الأحد.

وقالت نائبة الرئيس "لا" وتابعت "أولا ، دعوني أبدأ بالقول إن ما حدث هو عمل إرهابي ومن الواضح أن عدد الأشخاص، الذين قتلوا ، هو مأساة ويجب علينا جميعا أن نرسل تعازينا لهؤلاء الأسر".

وتابعت هاريس "لا، لا يوجد أي دليل على الإطلاق، وفي الواقع فإن ما نعرفه هو أن داعش-خراسان، هو في الواقع، المسؤول بكل المقاييس عما حدث".

وقتل ما لا يقل عن 133 شخصا في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو مساء أمس الأول الجمعة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن أوكرانيا ربما تكون قد تورطت، دون تقديم أي دليل. ورفضت كييف هذه الاتهامات.