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BBC

جوتيريش: آن الأوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

02:34 م الأحد 24 مارس 2024

أنطونيو جوتيريش

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القاهرة - (د ب أ )

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أنه "آن الأوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري عقد بالقاهرة اليوم: "ناقشت في مصر مستجدات الأوضاع بغزة والضفة الغربية"، مشيرا إلى أن معبر رفح شريان حياة أساسي لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأعرب عن شكره إلى مصر على تقديم المساعدات للمصابين الفلسطينيين ، مؤكدا أن مصر تعد أحد الأقطاب العالمية للسلام.

بدوره، أكد شكري الرفض الكامل للعقاب الجماعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعا مأساوية يجب معالجتها.

وأشاد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الوضع في غزة ، قائلا :" نتوافق على ضرورة رفض التهجير القسري للفلسطينيين".

انطونيو جوتيريش غزة سامح شكري

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