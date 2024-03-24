الجيش الأمريكي: إصابة ناقلة نفط صينية بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة اليمن

صنعاء - (ا ف ب)

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنّ الحوثيّين هاجموا السبت ناقلة نفط صينيّة بصواريخ بالستيّة أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن حيث تتزايد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران ضدّ سفن تجاريّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصّة إكس، إنّ السفينة هوانغ بو التي ترفع علم بنما وتملكها وتُشغّلها الصين أصدرت نداء استغاثة لكنّها لم تطلب المساعدة. وأضاف البيان "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها".