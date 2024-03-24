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BBC

مديرا الموساد و"سي آي إيه" غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

02:08 م الأحد 24 مارس 2024

سي آي إيه

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الدوحة - (ا ف ب)

غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء السبت بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة مؤقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات إن بيرنز وبرنيع "غادرا الدوحة لاطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة" من المحادثات، مضيفا أن المفاوضات "ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى".

هذا المحتوى من

AFP
سي آي إيه الموساد هدنة في غزة

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