حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان

بيروت - (د ب أ)



أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - التابعة لحزب الله إطلاق صواريخ استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن بيان المقاومة أنّ هذا الاستهداف، جاء رداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك، ودعماً للشعب الفلسطيني.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، مشيرة إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.