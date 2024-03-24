إعلان

BBC

حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان

11:46 ص الأحد 24 مارس 2024

حزب الله اللبناني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (د ب أ)


أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - التابعة لحزب الله إطلاق صواريخ استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن بيان المقاومة أنّ هذا الاستهداف، جاء رداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك، ودعماً للشعب الفلسطيني.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، مشيرة إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.

حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي بيروت الجولان السورية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أؤيد مقترح قانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرحه نتنياهو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* طقس الساعات المقبلة.. أجواء شتوية والأرصاد تحذر من الأمطار
* سعر الدولار يتراجع في الأهلي ومصر والقاهرة اليوم الأحد
* الحرارة تنخفض لـ 14.. 20 صورة ترصد أمطار "عوة" في الإسكندرية- صور
* حقيقة تعطيل الدراسة عقب عيد الفطر وتخفيف المناهج