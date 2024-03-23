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BBC

روسيا.. نقل 4 مشتبه بتورطهم في هجوم أمس إلى موسكو لاستجوابهم

11:03 م السبت 23 مارس 2024

الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات قرب موسكو

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موسكو - (د ب أ)

نُقل المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين الذين اعتُقلوا بعد الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحى موسكو إلى العاصمة الروسية للاستجواب مساء اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "تاس".

ووفقا للسلطات الروسية، أُلقي القبض على الرجال الأربعة في منطقة بريانسك إلى الجنوب الغربي من موسكو المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروس، وتم نقلهم الآن في ركب شديد الحراسة إلى موسكو لمواجهة ما يسمى بلجنة التحقيق.

ومن المقرر تقديم طلب للحصول على مذكرة توقيف في المحكمة في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة تاس، ويواجه المتهمون الأربعة جميعا عقوبة السجن مدى الحياة، وفقا للتقرير.

وقتل ما لا يقل عن 133 شخصا في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو مساء أمس الجمعة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن أوكرانيا ربما تكون قد تورطت، دون تقديم أي دليل، بينما رفضت كييف هذه الاتهامات.

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رمضانك مصراوي

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