رئيس شركة عجيل التونسية: استقرار حالة المصابين في حريق مستودع الغاز برادس

مصراوي

قال خالد بالتين، رئيس مدير عام الشركة التونسية لتوزيع البترول "عجيل"، إن 7 مصابين في حريق مستودع الغاز بالمنطقة البترولية برادس لا يزالون في المستشفى.

وأكد بالتين أن حالة المصابين مستقرة وأنهم يتماثلون للشفاء، فيما يمكث أحدهم في العناية المركزة، موضحا أن الإصابات تتراوح بين الدرجة الأولى والثانية، معظمها في الأيدي والوجه.

وأشار بالتين إلى أن الحريق اندلع عند تشغيل الخط الثالث لتعبئة قوارير الغاز صباحاً حوالي الساعة السادسة و20 دقيقة، ولكن بفضل تدخل الأعوان والحماية المدنية تم منع انتشار النيران لبقية الخطوط وبالتالي تجنبت المنطقة كارثة كبرى.

وأوضح رئيس مدير عام الشركة التونسية لتوزيع البترول "عجيل"، أن الشركة فعلت خطة داخلية عند اندلاع الحريق، بقطع الغاز والتيار الكهربائي وضخ المياه في المنطقة البترولية، نافيا وقوع انفجار كما تم تداوله في وسائل الإعلام، مؤكداً أن سبب الحريق لم يتم تحديده بعد.

وأكد بالتين أنه تم تشكيل فرق بحث من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالإضافة إلى فريق بحث داخل الشركة، للكشف عن أسباب الحادث، قائلا أنه من غير المحتمل أن يكون الحادث بفعل فاعل، مع وجود حراسة داخلية وخارجية بالمنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة البترولية برادس تعد حيوية، حيث تضم مقرات "عجيل" وخزانات كبيرة للمحروقات، وتقع بالقرب من محطة إنتاج الكهرباء والميناء التجاري والمناطق السكنية، مؤكدا أن تداعيات الحادثة كانت ستكون كارثية لو لم يتم السيطرة على الحريق بسرعة.