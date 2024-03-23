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BBC

باتصال هاتفي.. شكري يعرب لنظيره الروسي عن تعازي القاهرة لموسكو

05:40 م السبت 23 مارس 2024

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف

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مصراوي

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد "سيرجي لافروف"، حيث نقل له خالص تعازي مصر، وتعازيه الشخصية، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأضاف أبو زيد، أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معرباً عن تضامن مصر مع روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال ما تمر به في تلك الظروف العصيبة.

وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير لافروف أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة وزير الخارجية بالتواصل معه، مشيداً بعلاقات الصداقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، وهو ما يتضح جلياً في المساندة المشتركة بين الجانبين أمام كافة التحديات.

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