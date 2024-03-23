الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في روسيا

الجزائر- (د ب أ)

أدانت الجزائر بشدة وبقوة الهجوم الذي وصفته بـ" الإرهابي والجبان والدنيء" الذي تعرضت له روسيا أمس الجمعة، وخلف مقتل وإصابة المئات.

و قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن الجزائر تعرب عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت "إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب ويُسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقُدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مُواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدرا للأذى والدمار".

وجددت استعداد الجزائر الكامل للمساهمة بكل حزم وثبات في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية، عن وسائل إعلام روسية، إن عدد ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو ارتفع إلى نحو 145 قتيلًا.

وفيما سبق قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش - خراسان"، أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية، أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.