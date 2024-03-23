الفلبين تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

مانيلا- (د ب أ)

انضم رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، الابن اليوم السبت إلى زعماء العالم الآخرين في إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية، في روسيا، أسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل.

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، قال ماركوس إنه "يشعر بحزن عميق بسبب الأرواح البريئة، التي فقدت في هجوم داعش المروع على قاعة للحفلات الموسيقية، في موسكو"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف "اتقدم بأحر التعازي للأسر المتضررة، من هذا العمل الإرهابي الأحمق".وتابع "إننا نقف متحدين في إدانة الإرهاب، بجميع أشكاله".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية أنه ليس هناك أي فلبيني بين الضحايا.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش خراسان) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة موسكو أمس الجمعة

وذكرت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم السبت أن نحو 145 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الهجوم الإرهابي، الذي وقع مساء أمس الجمعة، على قاعة"كروكوس سيتي هول" للمناسبات، بشمال غرب موسكو.