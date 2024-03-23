"لتبرير التعبئة العامة".. أوكرانيا تتهم روسيا بتدبير هجوم موسكو

كييف- (د ب أ)

اتهم مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني أن من المحتمل أن يكون الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس سيتي في كراسنوجورسك بموسكو أمس الجمعة، عملية من تدبير اجهزة الأمن الروسية نفسها ، بهدف إلقاء اللوم على أوكرانيا وتبرير تعبئة عسكرية شاملة للسكان.

جاء ذلك في بيان لمركز مكافحة التضليل بمجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني ،بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم السبت.

وقال البيان "الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس قرب موسكو ربما يكون عملية دبرتها أجهزة الأمن الروسية بهدف إلقاء اللوم على أوكرانيا وتقديم ذريعة لموجة جديدة من الاستدعاء للجيش في روسيا، لاتهامات الموجهة لأوكرانيا تؤكد هذا السيناريو".

كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أفاد بأن منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول"، كانوا يعتزمون عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا بعد القيام بعمليتهم، مشيرا إلى وجود صلات لهم بالجانب الأوكراني.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش- خراسان" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ونفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم، وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تليجرام "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث".

وبحسب السلطات الروسية، لقى نحو 14 شخصا على الأقل حتفهم، من بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس.

وكان رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، قد أبلغ رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت.