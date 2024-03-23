الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 32142 شهيدًا

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32142 شهيدًا و74412 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ169 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".