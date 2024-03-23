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BBC

الصين تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

03:30 م السبت 23 مارس 2024

الرئيس الصيني شي جين بينج

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بكين - (د ب أ)

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينج، برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو، طبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"

وأعرب شي عن صدمته، بشأن "الهجوم الإرهابي الخطير" وأرسل "تعازيه العميقة والصادقة للضحايا وأسرهم، نيابة عن الصين، حكومة وشعبا"، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم السبت.

وأضاف شي "الصين تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال إننا ندين بشدة الهجمات الإرهابية وندعم بقوة جهود الحكومة الروسية، في حماية الأمن والاستقرار الوطنيين".

وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن 145 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الهجوم الإرهابي، الذي وقع مساء أمس الجمعة، على مركز "كروكوس سيتي هول" للمناسبات، بشمال غرب موسكو.

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