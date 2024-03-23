أفغانستان تدين الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات قرب موسكو

إسلام أباد- (د ب أ)

أدانت حركة طالبان التي تسيطر على مقاليد الأمور في أفغانستان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكس سيتي هول للحفلات الموسيقية، بالقرب من موسكو، والذي يقول المسؤولون الروس إنه خلف 115 قتيلًا، على الأقل، وأكثر من 100 مصاب.

وكان مجهولون يرتدون ملابس تمويه اقتحموا كروكوس سيتي هول، شمال شرق موسكو، قبيل انطلاق حفل موسيقي في ضاحية كراسنوجورسك وفتحوا النار على الموجودين داخله، بحسب التقارير الروسية.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم عبر إحدى قنواته.

وقالت السلطات في روسيا اليوم السبت، إنها ألقت القبض على 11 شخصا عقب الهجوم.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القاهر بلخي، عبر منصة إكس، اليوم السبت، إلى الحاجة لاتخاذ "موقف منسق وواضح وحازم" من جانب دول المنطقة ضد الإرهاب.

ووصف بلخي تنظيم داعش بأنه جماعة "في يد وكالات المخابرات التي تهدف لتشويه الإسلام وتشكل تهديدا على المنطقة بأكملها".