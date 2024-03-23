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BBC

لبنان يدين الهجوم الإرهابي في موسكو بروسيا

01:10 م السبت 23 مارس 2024

وزارة الخارجية اللبنانية

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بيروت- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية، موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت:"تضامن لبنان مع روسيا، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، وشدد على أهمية جلب الفاعلين إلى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم".

ويوم أمس الجمعة وقع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 115 قتيلا و100 مصاب، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وزارة الخارجية اللبنانية لبنان يدين الهجوم الإرهابي الهجوم الإرهابي في موسكو استهداف مركز تجاري في العاصمة الروسية لبنان

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