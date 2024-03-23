الأمن الفيدرالي الروسي: منفذو هجوم موسكو كانوا على اتصال مع أوكرانيا

مصراوي

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، أن منفذي هجوم كروكوس توجهوا إلى الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على اتصال مع أشخاص من الجانب الأوكراني.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم اعتقال الإرهابيين الـ4 في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا بفارق عدة ساعات.

فيما قال جهاز الأمن الروسي، إن المشتبه بهم في الهجوم خططوا لعبور الحدود، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

وفيما سبق قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية، أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.