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BBC

الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في موسكو

11:25 ص السبت 23 مارس 2024

الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات قرب موسكو

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الكويت- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المجمعات التجارية في العاصمة الروسية موسكو وراح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين.

وقالت الخارجية في بيان لها يوم الجمعة إن "الوزارة تؤكد على شجب دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي ورفضها للعنف بكافة أشكاله لتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين".

وأضافت أن دولة الكويت تتقدم بالتعازي والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا الاتحادية حكومة وشعبا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وكان الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي مسؤوليته عنه في وقت سابق قد أسفر عن مقتل نحو 93 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 145 شخصا آخرين.

الكويت الهجوم الإرهابي في موسكو موسكو

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