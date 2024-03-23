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BBC

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

11:22 ص السبت 23 مارس 2024

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك - (د ب أ)

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون.

وفشل مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة في الموافقة على مشروع قرار أمريكي بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وسيجري التصويت عليه اليوم السبت إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان "يقود إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام".

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن مشروع القرار في الساعة العاشرة من صباح اليوم (1400 بتوقيت جرينتش).

ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن أن تكون الأصوات المؤيدة 9 على الأقل من الدول الـ 15 الأعضاء، علاوة على ذلك يتعين ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي، وإذا تجاهلتها دولة صدر بحقها قرار، يمكن أن يفرض المجلس عقوبات عليها.

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