رويترز: تنظيم الدولة يتبنى الهجوم الإرهابي على مسرح الحفلات في موسكو

مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.

وأصدر جهاز الأمن الفدرالي الروسي بيانات أولية تشير إلى مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي في موسكو.

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، إن الاستخبارات البريطانية والأمريكية كانت لديها معلومات باحتمال وقوع هجوم إرهابي في موسكو

بينما طالبت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، واشنطن مشاركتها أية بيانات موثوقة حال توفرت لديها بشأن الهجوم الإرهابي في "كروكوس".