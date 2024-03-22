مسؤولون أمريكيون: إسرائيل دفعت ثمن بعض الأسلحة التي تحصلت عليها قبل سنوات

مصراوي

معظم عمليات نقل الأسلحة تشمل أسلحة دفعت إسرائيل ثمنها منذ سنوات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين، اليوم الجمعة، إنه إذا أمر الرئيس جو بايدن بوقف نقل بعض الأسلحة فسيفهم الإسرائيليون الرسالة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن معظم عمليات نقل الأسلحة تشمل أسلحة دفعت إسرائيل ثمنها منذ سنوات، مؤكدين أنه قد يكون صعبا تعليق مبيعات الأسلحة لأنه قد يعرض واشنطن لمسؤولية قانونية.

وأشار مسؤولون سابقون في تصريحاتهم للصحيفة الأمريكية إلى أن على بايدن البدء بممارسة نفوذه لإبعاد إسرائيل عن حربها الكارثية.

رفح ستؤجل.

وأكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الولايات المتحدة لن توقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ومعظم الدول الأوروبية تدعم بلاده.

وكان موقع "أكسيوس" قال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أمس الخميس، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سيصل إلى واشنطن ومعه قائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل فورا.

وصرح مسؤول إسرائيلي للموقع الأمريكي، بأن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية توريد الطائرات والأسلحة، موضحا أن الأسلحة التي سيطلبها جالانت تشمل طلبات للحرب في غزة وطلبات بمقاتلات "إف 35" و"إف 15".

وذكر تقرير إخباري، أمس الأول الأربعاء، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل