جوتيريش يطالب بالتحقيق في واقعة استهداف 4 مدنيين في خانيونس أمس



وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يعرب عن انزعاجه العميق إزاء مشاهد تظهر استشهاد 4 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي في غزة.

وأشارت إلى أن جوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وذي مصداقية في مثل هذه الأحداث.

وكانت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مدنيين فلسطينيين عزل أثناء سيرهم بإحدى المناطق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وعرضت قناة الجزيرة مشاهد تظهر استهداف مسيرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين، بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة، التقطت من مسيرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وتظهر المشاهد الشباب وهم يسيرون -بحثا عن منازلهم أو ما بقي منها- بين ركام خلفته طائرات وقذائف الاحتلال، على طريق جرفته آليات الاحتلال قبل انسحابها منه برا، ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة لا يحملون السلاح ولا يشكلون أي خطر.

وبعد أول استهداف، استشهد شابان، في حين ظهر ثالث وهو يبتعد عن مكان سقوط الصاروخ، وبالعودة لموقع الصاروخ الأول، يبدو في المقطع أن أحد الشبان الأربعة لا يزال يتحرك، بينما لم تترك المسيرة المكان، حيث استمرت في ملاحقة الشابين الباقيين، قبل معاودة قصفهما ليستشهدا ويلحقا برفيقيهما.

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمّد بحق المدنيين العُزّل بصورة وحشية انتقامية وخارج نطاق الإنسانية.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الخميس: "أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الإخبارية حجم بشاعة الجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، من خلال قتل المدنيين العُزَّل بطريقة وحشية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".