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BBC

المجموعة العربية بالأمم المتحدة: سنطالب خلال الاجتماع الوزاري بتسهيل قبول فلسطين كعضو دائم

05:12 م الجمعة 22 مارس 2024

المجموعة العربية في الأمم المتحدة

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مصراوي

قالت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تعارض التهجير القسري لسكان غزة وترفض الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المجموعة العربية إلى أنها ستطالب خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن تسهيل قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة، متمنية أن يتم تمرير مشروع قرار وقف إطلاق النار في رمضان الذي قدمته دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وشددت المجموعة العربية بيانها على ضرورة مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن المذابح التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الأمم المتحدة المجموعة العربية عضوية فلسطين

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رمضانك مصراوي

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