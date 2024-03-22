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BBC

البرلمان الألماني يعلن تعيين هايك هيوباتش أول نائية صماء في تاريخه

04:10 م الجمعة 22 مارس 2024

البرلمان الألماني

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وكالات

استقبل البرلمان الألماني أول نائبة صماء، والتى شغلت مقعدها فى لحظة وصفها رئيس المجلس بأنها "تاريخية".

فبعد أن خسرت هايك هيوباتش "44 عاما" بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد فى مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاج) في انتخابات ألمانيا عام 2021، نجحت في الانضمام إلى مجلس النواب هذا الأسبوع كبديل لأولى جروتش، وهو عضو زميل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس من بافاريا، والذي تولى الوظيفة التي تم إنشاؤها حديثًا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

واستقبلت هيوباتش، التي لديها خلفية كمديرة صناعية، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها المشرعين.

وقالت رئيسة البرلمان باربل باس: "اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك ... لدينا أول نائبة صماء ستعمل هنا في دائرتها الانتخابية".

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أن مترجمة لغة الإشارة وقفت بجوار المنصة للترجمة لهيوباتش عندما أخذت مكانها في البداية في الصف الأمامي. انتقلت بعد ذلك إلى صف آخر في الخلف، حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخطاب.

وسيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقًا لإدارة البوندستاج، مع وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة حديثها وأسئلتها.

وعندما تلقي خطابات بنفسها، سيكون للمترجم الفوري الذي يحمل ميكروفونا مكانًا بجوار كاتبي الاختزال في البوندستاج للترجمة للمشرعين الآخرين.

البرلمان الألماني هايك هيوباتش انتخابات ألمانيا

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