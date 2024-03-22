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التعاون الخليجي: على المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

12:42 ص الجمعة 22 مارس 2024

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدي

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الرياض - (د ب أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، مساء اليوم الخميس، ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي في بيان له مساء اليوم الخميس "التزام دول مجلس التعاون بما جاء في إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون من حقوق كفلتها دساتيرها وتشريعاتها الوطنية"، مشيرا إلى المادة الثانية من الإعلان، التي تنص على أن "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى".

وجاء تصريح البديوي، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال البديوي "إنه إيمانا من قادة دول مجلس التعاون بكرامة الإنسان واحترام حقوقه والتزامها بحمايتها، التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتأكيداً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي انضمت إليها جميع دول مجلس التعاون، قامت دول المجلس باعتماد التشريعات والقوانين والإجراءات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ونبذ الكراهية والتعصب، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وسيادة العدل والمساواة في مجتمعاتها".

مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني

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