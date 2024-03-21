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BBC

خلال لقائه نظيره الأمريكي.. شكري: يجب ألا تقوم إسرائيل بأي هجوم على رفح

08:30 م الخميس 21 مارس 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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مصراوي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح شكري أن المباحثات تركزت على الوضع في غزة ووقف إطلاق النار وتكثيف حجم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى، مشددا على ضرورة ألا تقوم إسرائيل بأي عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأشار شكري إلى أن هناك توافق على أهمية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بغزة، مؤكدا أنه لا بد من إجراءات محددة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أنه لا يوجد مجال لاستمرار الحرب في غزة أو تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربا عن تطلعه إلى حل يرتكز على حل الدولتين؛ لتنعم المنطقة وكل شعوبها بالأمن والأمان والتعاون.

وشدد شكري على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب فرصة وزيادة المساعدات، معربا كذلك عن رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، منوّها إلى الحاجة لوضع آليات لتنفيذ هذه الأهداف.

وأكد شكري، أن القاهرة لديها ثقة في الشريك الأمريكي في أن يكون له دور مؤثر ينهي 7 عقود من الصراع.

سامح شكري وزير الخارجية المصري وزير الخارجية الأمريكي قطاع غزة إسرائيل العملية العسكرية في رفح

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رمضانك مصراوي

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