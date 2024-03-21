أمبري لأمن الملاحة: بلاغًا عن تعرض سفينة لإطلاق نار قرب سواحل اليمن

(مصراوي)

قالت شركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغًا من سفينة تجارية عن تعرضها لإطلاق نار على بعد 109 أميال بحرية من سواحل اليمن.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن حراس الأمن على متن السفينة قالوا إنهم تبادلوا إطلاق النيران مع عناصر مسلحة على متن قارب حاولوا الاقتراب من السفينة.

وحسب بيان الشركة البريطانية، فقد استطاعت السفينة تجاوز الخطر بعد زيادة سرعتها، مشيرًا أنه السفينة لم تتعرض لأي إصابات.

ويستهدف الحوثيون منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين، وهو تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا لاحقا لردعهم بشن هجمات على عدة مناطق في اليمن بداعي استهداف مناطق تواجدهم ليرد الحوثيون، باستهداف جميع السفن البريطانية والأمريكية والسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر والعربي إضافة للمحيط الهندي.

