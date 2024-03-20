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BBC

للمرة الأولى.. أمريكا تدعو في مجلس الأمن إلى وقف "دائم" لإطلاق النار بغزة

11:35 م الأربعاء 20 مارس 2024

مجلس الأمن

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

وأوضحت أن مشروع القرار الأمريكي يقر بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف.

وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، التي تدعو فيها واشنطن إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في غزة؛ إذ أن جميع مقترحاتها السابقة تبلورت في وقف مؤقت فقط بالإضافة إلى عملية لتبادل الأسرى وهدنة لفترات وجيزة، لكن لم يتم التصديق على أغلبها.

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