رويترز: زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي رفض طلب نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين

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قالت صحيفة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر رفض طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين.

وكان زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قال، الخميس الماضي، إن حل الدولتين يبدو صعبا لكنه "برأيي الحل الوحيد وينبغي تغيير الأمور"، زاعما أن هناك 4 عراقيل أمام السلام أولها حماس ومن يؤيدونها.

وادّعى شومر أن وقف إطلاق نار فوري سيسمح لحماس بإعادة تشكيل نفسها وشن هجمات جديدة، مشددا على أن أي مقترح يترك السلطة بيد حماس غير مقبول "لي ولمعظم الإسرائيليين"، منوّها إلى أنه مع حرمان حماس من السلطة فسوف يكون هناك أمل للفلسطينيين.

وأكد شومر أن من بين العراقيل أمام السلام أيضا هو التطرف اليميني الإسرائيلي في الحكومة والمجتمع، لافتا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عززا التوتر والعنف.

وأشار شومر إلى أن سموتريتش وبن غفير عبّرا عن الرغبة في تهجير الفلسطينيين والسلام صعبا في وجودهما، مدّعيا أن السلطة الفلسطينية فاسدة وتسبب انعداما في الاستقرار، مضيفا "إذا أردنا أي أمل للسلام في المستقبل فعلى الرئيس محمود عباس الاستقالة".

وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن على السلطة الفلسطينية الدخول في إصلاحات لتكون قاعدة لدولة فلسطينية، مؤكدا كذلك أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد العراقيل أمام السلام.

وصرح شومر بأن نتنياهو فقد طريقه من خلال السماح لبقائه السياسي أن يطغى على مصلحة إسرائيل، لافتا إلى أنه لم يهتم بالسلام حتى قبل اندلاع هذا الصراع.

ولفت شومر إلى أن العالم تغير كثيرا بعد السابع من أكتوبر وحكومة نتنياهو عالقة في الماضي، قائلا إنه إذا تنصل نتنياهو من بن غفير وسموتريتش فهذه خطوة كبيرة للأمام، مشيرا إلى أن نتنياهو خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين في حكومته.

وشدد شومر على ضرورة العمل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لعقد صفقة كبيرة في الشرق الأوسط، موضحا أن على واشنطن حث إسرائيل على حل الدولتين وعليها عدم الانجرار وراء حكومة تضم متطرفين.

وكشف شومر أن الانتخابات الجديدة في إسرائيل قد تكون الطريقة الوحيدة التي تسمح بوضع مسار سليم لمستقبلها، لافتا إلى أن غالبية الإسرائيليين يدعمون ضرورة التغيير في بلدهم.

وأكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنجح وهي منبوذة أمام العالم ويجب أن يكون هناك نقاش حول مستقبل إسرائيل بعد 7 أكتوبر