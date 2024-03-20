استقالة رئيس فيتنام وسط تحقيقات تشمل كبار المسؤولين بالبلاد

هانوي - (د ب أ)

استقال رئيس فيتنام، فو فان ثيونج، من منصبه اليوم الأربعاء، طبقا لبيان صادر عن الحزب الشيوعي في البلاد، مما يجعله أحدث مسؤول بارز يستقيل من منصبه، وسط تحقيقات واسعة النطاق، بشأن بعض كبار القادة في البلاد.

وذكر البيان، الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن ما اتهم بفعله أن ثيونج "انتهك اللوائح، المتعلقة بما لا يمكن لأعضاء الحزب فعله وتحمل المسؤولية كقائد، وفقا لقواعد الحزب وقوانين الدولة"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وثيونج هو ثاني رئيس، يتنحى عن منصبه، خلال ما يزيد قليلا عن عام، وتمثل استقالته أقصر ولاية رئاسية، في تاريخ فيتنام.

وبينما دوره شرفي بشكل كبير، إلا أنه مازال ثاني أقوى منصب، داخل التسلسل الهرمي السياسي للحزب الشيوعي.

وستعقد الجمعية الوطنية في فيتنام، جلسة خاصة غدا الخميس، حيث ستصوت بشكل رسمي على استقالة ثيونج. وطبقا للدستور، ستتولى نائبة الرئيس ، فو ثي آنه شوان، منصب القائم بأعمال الرئيس حتى إيجاد خليفة له.