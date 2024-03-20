حريق يلتهم خيم النازحين السوريين في شمال شرق لبنان

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال بشمال شرق لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، توجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم ،كما سجلت بعض حالات الاختناق.

يذكر أن عدد النازحين السوريين يبلغ حاليًا مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة آمنة وطوعية لهم لبلادهم.