البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن هجوم بالقرب من مدينة المخا باليمن

القاهرة- مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقي الهيئة لتقرير عن هجوم على بعد 15 ميلًا بحريًا غرب مدينة المخا باليمن.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية.

وردا على استهدافات الحوثيين، شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما على بعض المناطق التابعة للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر.