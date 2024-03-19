مسؤولة أممية بلبنان: الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من تدهور الوضع عند الخط الأزرق

مصراوي

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرنتسكا، اليوم الثلاثاء، إن الانتهاكات المتكررة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تزيد من خطر تدهور الوضع عند الخط الأزرق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكدت فرنتسكا أن تدشين عملية سياسية لتنفيذ القرار 1701 ومعالجة أسباب الصراع بات ضروريا، مشددة على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بواجباته.

وفي عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، في أعقاب الحرب الإسرائيلية اللبنانية؛ لفرض وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بين حزب الله اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد شمل القرار عدة نقاط، تضمنت وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، بالإضافة إلى نشر قوات "يونيفيل" الدولية لتطبيق القرار.

كذلك تضمن القرار الدعوة لإعادة إعمار لبنان وتعزيز سيادته في ربوع البلاد وسلطته الدولية، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية لدعم الاستقرار السياسي في البلاد، كما أكد على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامة حدودها المعترف بها دوليا.