إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: لدينا وجهة نظر مختلفة عن إسرائيل فيما يتعلق بالهجوم على رفح

07:13 م الثلاثاء 19 مارس 2024

ماتيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات لا تدخل إلى غزة بالسرعة الكافية ولا بالكميات المناسبة، مشددا على ضرورة تمكين طواقم الأمم المتحدة من زيارة مركز عمليات الأونروا في القطاع.

وأكد ميلر أن واشنطن لديها وجهة نظر مختلفة عن إسرائيل فيما يتعلق بشن عملية عسكرية في رفح، موضحا أن شن عملية عسكرية في رفح بدون خطة واضحة للتعامل مع المدنيين هناك سيكون أمرا كارثيا.

وأعرب ميلر عن قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة في قطاع غزة باتت وشيكة الحدوث، مشيرا إلى أن على الإسرائيليين بذل المزيد من الجهد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أن على إسرائيل أن تعامل جميع الأسرى الفلسطينيين لديها بكرامة.

الخارجية الأمريكية إسرائيل الهجوم على رفح مركز عمليات الأونروا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن بوست تكشف أدلة تكذّب رواية الاحتلال بشأن استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* وصلت 32.5%.. زيادة سعر الفائدة على القروض الشخصية في بنكي الأهلي ومصر
* الداخلية تكشف سبب حريق لوكيشن "جودر"
* الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل.. وتُحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأمطار
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات