الخارجية الأمريكية: لدينا وجهة نظر مختلفة عن إسرائيل فيما يتعلق بالهجوم على رفح

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات لا تدخل إلى غزة بالسرعة الكافية ولا بالكميات المناسبة، مشددا على ضرورة تمكين طواقم الأمم المتحدة من زيارة مركز عمليات الأونروا في القطاع.

وأكد ميلر أن واشنطن لديها وجهة نظر مختلفة عن إسرائيل فيما يتعلق بشن عملية عسكرية في رفح، موضحا أن شن عملية عسكرية في رفح بدون خطة واضحة للتعامل مع المدنيين هناك سيكون أمرا كارثيا.

وأعرب ميلر عن قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة في قطاع غزة باتت وشيكة الحدوث، مشيرا إلى أن على الإسرائيليين بذل المزيد من الجهد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أن على إسرائيل أن تعامل جميع الأسرى الفلسطينيين لديها بكرامة.