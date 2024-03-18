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BBC

الاحتلال: إصابة 3 عسكريين في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

04:46 م الإثنين 18 مارس 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ اندلاع الحرب في غزة 3082 ضابطا وجنديا 1482 منهم خلال العملية البرية.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، قال أمس الأحد، إن "فشلنا في السابع من أكتوبر والمسؤولية علينا"، لافتا إلى أن الجيش أمامه طريق طويل لتحقيق أهداف الحرب.

وأكد هاليفي أن وقف التعيينات في قيادة الجيش سوف تمس بعمله، موضحا أن القيادة العسكرية مستعدة لتوسيع العملية العسكرية وفق قرارات المستوى السياسي.

وأشار هاليفي إلى أن قوات جيش الاحتلال تحارب على كل الجبهات في غزة دون توقف، مضيفا "نفاجئ العدو ونتعمق أكثر في غزة ونعاود الهجوم في الشمال".

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال يركز جهوده في خان يونس بقوات احترافية، زاعما أنه قتل العديد من عناصر المقاومة، مشددا كذلك على أن قواته تعمل على الوصول إلى الأماكن المختلفة وستواصل العمل للوصول إلى القادة الكبار لحماس.

ولفت رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه مصمم على العمل في كل مكان توجد به حركة حماس أو كتائبها، مشيرا إلى أن إعادة الأسرى أحد أهداف هذه الحرب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العملية العسكرية في رفح خان يونس حماس

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رمضانك مصراوي

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