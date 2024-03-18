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BBC

أوكرانيا تسقط 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

03:07 م الإثنين 18 مارس 2024

ارشيفية

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كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية في سماء أوكرانيا خلال الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، "في ليلة 18 مارس الجاري، هاجم العدو منطقة خاركيف بخمسة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس- 300 وإس- 400، ومنطقة سومي بصاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59"، و22 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق كييف وبولتافا وخميلنيتسكي وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبرو وفينيتسا وزابوريجيا وريفني."

وشاركت في التصدي للهجوم وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والقوات البرية، ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ومعدات الحرب الإلكترونية.

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