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وزير خارجية البرازيل يشجب محاولات تهجير الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات بغزة

11:49 ص الإثنين 18 مارس 2024

ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل

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قال ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، إنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى.

وأضاف وزير خارجية البرازيل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن النزاع في غزة يجب تجنبه بأي ثمن.

وأوضح فييرا أشجب محاولات تهجير الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، مؤكدًت أن بلاده تهتم بما يحدث في غزة لأن هناك 15 مليون شخص من أصول عربية في البرازيل.

ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل تهجير الفلسطينيين إنشاء مستوطنات بغزة طوفان الأقصى

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