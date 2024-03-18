وزير خارجية البرازيل يشجب محاولات تهجير الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات بغزة

مصراوي

قال ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، إنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى.

وأضاف وزير خارجية البرازيل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن النزاع في غزة يجب تجنبه بأي ثمن.

وأوضح فييرا أشجب محاولات تهجير الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، مؤكدًت أن بلاده تهتم بما يحدث في غزة لأن هناك 15 مليون شخص من أصول عربية في البرازيل.