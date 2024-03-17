اليونيسف: عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة مفجع

مصراوي

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، اليوم الأحد، إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة مفجع.

وأكدت راسل أن الأطفال في غزة يموتون حاليا بسبب سوء التغذية، مشددة على ضرورة وصول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 31 ألفاً و645 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 73 ألفاً و676 مصابًا، وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة استشهد على إثرها 92 فلسطينياً سقطوا وأصيب 130 آخرون.