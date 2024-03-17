الأونروا: الحرب الإسرائيلية تخلف 23 مليون طن من الحطام بغزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الأحد، أن الحرب الإسرائيلية خلفت حوالي 23 مليون طن من الحطام بسبب الدمار الذي لحق بقطاع غزة، جراء الهجمات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الأونروا في بيان لها وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "الدمار الذي حل بقطاع غزة تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام".

وأضافت الأونروا أن المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية قد تأثرت بفعل الحرب.

وأوضحت أن قطاع غزة يحتاج إلى أعوام لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة.

وبسبب الحرب، نوهت الأونروا إلى تدمير حياة أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في القطاع.

وتشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي عقب تنفيذ حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

ومنذ ذلك الوقت، استشهد حوالي 31645 فلسطيني وجرح حوالي 73676 آخرين غالبيتهم من النساء والرجال، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.