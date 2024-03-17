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BBC

اليابان تنتهي من الجولة الرابعة لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا في البحر

03:21 م الأحد 17 مارس 2024

اليابان

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طوكيو - (د ب ا)

قالت شركة طوكيو إليكتريك باور هولدينجز إنه تم الانتهاء اليوم الأحد من الجولة الرابعة لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في البحر ، حيث من المحتمل أن تتم الجولة المقبلة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شركة طوكيو إليكتريك، المشغلة للمحطة النووية، أطلقت نحو 7800 طن من المياه المعالجة كما كان مقررا في أحدث جولة، بدأت في أواخر شباط/فبراير الماضي. ويشار إلى أنه لم يتم رصد مستويات تريتيوم غير اعتيادية في المياه القريبة منذ بدء إطلاق المياه في البحر في أواخر أغسطس الماضي.

وقد مرت المياه عبر نظام معالجة سائل متقدم قادر على التخلص من معظم النويدات المشعة ماعدا التريتيوم.

وأطلقت الشركة نحو 31 ألفا و200 طن من المياه المعالجة في الجولات الأربعة خلال العام المالي الحالي حتى آذار/مارس الجاري.

يشار إلى أن تصريف المياه المعالجة، بدأ في أغسطس 2023

وذكرت وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم أنه في الجولة الرابعة، التي بدأت في 28 شباط/فبراير، الماضي، تم تعليق التفريغ، لأكثر من 15 ساعة، للتأكد من السلامة، أمس الأول الجمعة، عندما ضرب زلزال قوي مقاطعة "فوكوشيما"، التي تضم المحطة النووية.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 4ر5 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

اليابان المياه الملوثة إشعاعيا محطة فوكوشيما النووية

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